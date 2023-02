Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger mit 50 Jahren gestorben

Der frühere deutsche Stabhochspringer Tim Lobinger ist im Alter von 50 Jahren an Krebs gestorben.

Laut übereinstimmender Medienberichte ist der Hallenweltmeister im Stabhochsprung an diesem Donnerstag an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben.

Die Familie bestätigte gegen über der BILD den Tod Lobingers. In einer Stellungnahme heißt es: „Tim Lobinger ist nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren am 16. Februar in München verstorben. Die ehemalige Stabhochsprung-Legende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen, er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen. Bitte sehen Sie von weiteren Medienanfragen zum Wohl der Familie ab.“

Am 3. März 2017 wurde bei Lobinger „eine besonders aggressive Form“ der Blutkrankheit Leukämie, ein Multiples Myelom, diagnostiziert.[7][8] Dies gab er selbst im Mai 2017 der Öffentlichkeit bekannt. Seit Ende der 90er zählte Lobinger zu den besten Stabhochspringern in Deutschland, feierte seine größten Erfolge mit Siegen bei der Hallen-Weltmeisterschaft und der Hallen-Europameisterschaft in den Jahren 2003 und 1998. Nach seiner Karriere war Lobinger unter anderem Athletiktrainer beim damaligen Fußball-Zweitligisten RB Leipzig.