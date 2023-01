Auf der Raststätte der Autobahn, welche Nord- mit Süditalien verbindet, kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen rivalisierenden Fangruppen, wie die Polizei berichtet. Vermummte Tifosi bewarfen sich gegenseitig mit Knallkörpern und Rauchbomben. Ein Fan von Roma wurde verletzt und musste mit leichten Messerstich-Wunden ins Krankenhaus von Arezzo eingeliefert werden. Kunden der Raststätte versuchten sich vor den Rauchbomben in Sicherheit zu begeben.

Napoli vs Roma Prolog ???? pic.twitter.com/PGan11JNDG

Napoli ultras v Roma ultras on the highway near Arezzo today ???????????? pic.twitter.com/VYwUlRoUxY