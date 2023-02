Europa-League-Auslosung: Herkulesaufgabe für Freiburg

Bei Scholz-Besuch: DFB-Frauen mit 0:0 gegen Schweden

Auch mit Jubilarin und EM-Star Alexandra Popp sind die DFB-Frauen beim ersten Länderspiel 2023 in der Offensive harmlos. In der Heimatstadt der Bundestrainerin steht die Torhüterin richtig. Der Start ins WM-Jahr erfolgte in Duisburg mit einem 0:0 gegen Schweden.