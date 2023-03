Fan-Attacke auf Messi nach Abpfiff: Ordner wirft sich dazwischen

Mit einem souveränen Sieg ziehen die Bayern ins Viertelfinale. Für Messi eine herbe Enttäuschung, der nach dem Abpfiff auch noch fast von einem Flitzer umgegrätscht wurde.

Mit Toren von Choupo-Moting und Serge Gnabry katapultieren sich die Bayern in das Viertelfinale der Champions League. Ein bezaubernder Auftritt der Münchener, vor allem in der zweiten Halbzeit stark in der Verteidigung. Das I-Tüpfelchen war dann noch Stanisic, der von Nagelsmann das Vertrauen für die Startelf bekam, und ordentlich ablieferte. Messi und Mbappé liefen bei ihm gegen eine Wand.

Nach dem Abpfiff gab es dann noch einen Flitzer, der auf Messi losstürmte. Kurz vor ihm, scheint es so, als würde er ausrutschen und gleich den PSG-Star niedergrätschen. Doch ein aufmerksamer Ordner wirft sich dazwischen, weitere kommen hinzu, der Flitzer wird nach draußen eskortiert. Messi, der sonst gerne für Bilder mit Flitzern zur Verfügung steht, hatte an diesem Abend keine Lust dazu - verständlich!