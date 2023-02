Neuer Job für Klinsmann: Nationaltrainer von Südkorea

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird neuer Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft.

Das teilte eine Sprecherin des nationalen Fußballverbandes am Montag in Seoul mit, laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap soll sein Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2026 laufen. Sein Debüt soll Klinsmann, der die Nachfolge des Portugiesen Paulo Bento antritt, am 24. März im Länderspiel gegen Kolumbien geben.



Für Klinsmann ist es der dritte Job als Nationaltrainer. Von 2004 bis 2006 hatte der Weltmeister von 1990 Deutschland betreut und das DFB-Team zum dritten Platz bei der Heim-WM geführt. Von Juli 2011 bis November 2016 war der inzwischen 58 Jahre alte Ex-Profi Nationalcoach der USA. Auf Vereinsebene arbeitete Klinsmann zuletzt bis Februar 2020 als Trainer des Berliner Bundesligisten Hertha BSC. Zuletzt war Klinsmann bei der WM in Katar für den Weltverband FIFA als Mitglied der Technischen Studiengruppe im Einsatz.

Klinsmann werde in der nächsten Woche in der südkoreanischen Hauptstadt erwartet, hieß es weiter. Anfang Januar hatte der südkoreanische Verband bereits den 57-jährigen Michael Müller, der früher auch im Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gearbeitet hat, zum Technischen Direktor befördert.

Quelle: dpa