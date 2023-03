Schock für Messi: Schüsse auf Supermarkt von Schwiegervater

Sie hinterließen außerdem einen Zettel, auf dem zu lesen war: "Messi, wir warten auf dich", wie die Zeitung "La Nación" am Donnerstag berichtete. In dem Drohschreiben griffen die Täter auch den Bürgermeister von Messis Heimatstadt Rosario, Pablo Javkin, an. "Javkin ist ein Drogenhändler, er wird dich nicht beschützen", hieß es dort weiter.

"Messi we are waiting for you. Javkin (mayor of Rosario) is a narco and will not be able to protect you."

- note left at supermarket owned by Antonela Roccuzzo's cousin after it was shot at last night

[@cadena3rosario] pic.twitter.com/cMvY32DJ5t