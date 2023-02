Schwerverletzte bei Massenschlägerei unter Fußballfans auf Schalke

Gelsenkirchen. Mehrere hundert Schalke-Fans hätten sich am frühen Sonntagmorgen vor dem Heim getroffen, um in Bussen zum Bundesliga-Spiel bei Union Berlin zu fahren, teilte die Polizei mit. Plötzlich seien mindestens 100 gewaltbereite Menschen aufgetaucht, die vermutlich aus dem Umfeld der Fanszene von Rot-Weiß Essen sowie Borussia Dortmund stammten.

Ob es sich um Hooligans oder Ultras handelte, war nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Bei der Massenschlägerei seien ein Baseballschläger und andere Schlagwerkzeuge eingesetzt worden.

Als die Polizei eintraf, waren die Angreifer bereits verschwunden. Unter den Verletzten sei auch ein Busfahrer. Die Polizei ermittele nun wegen Landfriedensbruch sowie gefährlicher Körperverletzung.

Ermittelt werde auch, inwieweit der Angriff geplant gewesen sei, sagte der Polizeisprecher. Es sei jedoch eher unwahrscheinlich, dass sich rund 100 gewaltbereite Menschen an einem Sonntagmorgen zufällig in einem Gewerbegebiet träfen.

