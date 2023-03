Verletzungsschock bei den Bayern kurz vor PSG-Kracher

In einer Woche steigt für die Bayern in der heimischen Allianz Arena der Champions-League-Kracher gegen PSG. Julian Nagelsmann dürfte sich aber derweil andere Sorgen machen.

Wie die "Bild"-Zeitung erfuhr, soll sich Bayern-Star Leroy Sané eine Verletzung beim Reservisten-Training zugezogen haben. Am Wochenende gegen Union spielte der 27-Jährige nicht von Beginn an, musste also am Tag drauf ins Training. Dabei machte er einen eher lustlosen Eindruck, knickte dann sogar um.

Zunächst spielte er weiter, doch laut "Bild"-Informationen soll es sich doch um eine ernstere Verletzung handeln. Demnach soll es sich um eine Kapselverletzung am Sprunggelenk handeln, ein Ausfall von mehreren Tag droht. Ob er rechtzeitig fit wird für den PSG-Kracher, ist fraglich.