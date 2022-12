Borussia Dortmund soll ein Auge auf Weston McKennie geworfen haben. Der aktuell bei Juventus unter Vertrag stehende Mittelfeldspieler war zuvor für BVB-Erzfeind Schalke aktiv ...

Dortmund hat seinen Blick offenbar fest nach Turin gerichtet. Nachdem "Tuttosport" bereits berichtete, dass Juventus' Denis Zakaria als potenzieller BVB-Neuzugang gilt, meldete nun "Corriere dello Sport", dass dies auch für Weston McKennie gilt. Dortmund soll schon bei Juve angefragt haben - die Antwort: der 23-jährige Mittelfeldspieler aus den USA darf nur gegen eine hohe Ablöse ziehen.

McKennie war 2020 zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später fest für rund 20 Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach Turin gewechselt. Dort war er meist Stammspieler, nur ein Mittelfußbruch hatte ihn vergangene Saison von Ende Februar bis Mitte Mai ausgebremst. Diese Saison erzielte er für Juventus drei Tore in 16 Pflichtspielen. Zuletzt stand er bei der WM in Katar in allen Spielen der USA in der Startelf.