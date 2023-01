Neuer Union-Star Isco bereits beim Medizincheck

Die Verpflichtung des ehemaligen Real-Stars Isco durch Fußball-Bundesligist Union Berlin steht offenbar vor dem Abschluss.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, traf der aktuell vereinslose Mittelfeldspieler am Dienstagvormittag zum Medizincheck in Berlin ein. Medienberichten zufolge soll der fünfmalige Champions-League-Sieger beim Tabellenzweiten der Bundesliga einen Vertrag bis Ende Juni 2024 bekommen mit einer Option für ein weiteres Jahr. Der Club äußerte sich nicht offiziell zu den Spekulationen. Für die Köpenicker wäre der Transfer des 30-Jährigen ein überraschender Coup.

Mit der Verpflichtung von Isco setzt man auch ein deutliches Signal in Richtung München. Auch wenn Spieler und Trainer immer noch betonen, ihr Ziel sei es nicht abzusteigen, so ist der prominente Neuzugang doch eine klare Ansage an die Bayern - man will um die Meisterschaft spielen, man will die Dauermeister vom Thron stoßen.