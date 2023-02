Tennis-Ass Angelique Kerber ist Mutter geworden

Herzerwärmend. Deutschlands Tennis-Ass und ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber (35) verkündete auf Instagram die frohe Botschaft: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Bereits am Samstag soll ihre Tochter Liana zur Welt gekommen sein. Auf Instagram teilte der Tennis-Star die Botschaft mit ihren Fans.

„Dich bei uns zu haben, ist das schönste & überwältigendste Gefühl, das wir uns je hätten vorstellen können", so Kerber. Einen konkreten Zeitpunkt für eine Rückkehr in den Tennis-Zirkus hat die beste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf noch nicht. "Für mich steht fest, dass ich erst wieder auf die Tour zurückkehre, wenn ich fit bin und mich bereit fühle. Daher setze ich mich nicht unter Druck, in dem ich ein Datum definiere", hatte Kerber Ende des Jahres der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Es sei aber klar, "dass ich so schnell wie möglich den Wiedereinstieg schaffen möchte".