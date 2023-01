VfB Stuttgart mit Trainer-Rückkehrer Labbadia gegen Mainz 05

Der VfB Stuttgart hofft im ersten Pflichtspiel unter Trainer-Rückkehrer Bruno Labbadia auf einen positiven Wiederbeginn im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga.

Stuttgart. Die Schwaben sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FSV Mainz 05 gefordert. Der Abstand von Mainz auf die Abstiegszone ist nach vier Spielen ohne Sieg vor der WM-Pause auf fünf Punkte geschmolzen, Stuttgart steht auf Relegationsplatz 16. Labbadia kehrt zwei Jahre nach seinem Aus bei Hertha BSC auf die Bundesliga-Bühne zurück. Den VfB trainierte der einstige Stürmer bereits von Dezember 2010 bis August 2013.

Außerdem tritt Bayern-Verfolger SC Freiburg am Samstag beim VfL Wolfsburg an. Der 1. FC Union Berlin empfängt die TSG 1899 Hoffenheim, Europapokalsieger Eintracht Frankfurt das Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 und der Vorletzte VfL Bochum Hertha BSC. Am Samstagabend (18.30 Uhr) ist Aufsteiger Werder Bremen beim 1. FC Köln in der Pflicht.

Quelle: dpa