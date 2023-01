ARD-Zensur: Kult-Schlager umgedichtet

Große Empörung gibt es derzeit um den ARD, da der Songtext eines Liedes in der Schlager-Show am Sonntagabend offenbar zensiert wurde.

Florian Silbereisen und Beatrice Egli sangen gemeinsam den Klaus-Lage-Kultsong "1000 und eine Nacht". Doch den eingefleischten Schlager-Fans fiel eine Ungereimtheit auf. Das Wort "Indianer", welches im Text normalerweise vorkommt, fehlte plötzlich.

"Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt, und uns an Fasching in die Büsche versteckt.", heißt es in der Originalversion von 1984. In der Silbereisen-Egli Version hieß es allerdings: "Erinnerst du dich, wir haben zusammen gespielt", wie die "Junge Freiheit" berichtet.

Welle der Empörung

Die Welle der Empörung ließ nicht lange auf sich warten. "Euer Ernst? Indianer haben keinen Platz mehr in Klaus Lages Klassiker? Schade, schade.", kommentierte ein Nutzer auf dem Instagram-Account von Silbereisen. Ein anderer schreibt: "Es heißt: ‚Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt‘ und nicht ‚zusammen gespielt‘ oder hat der Sender das Wort verboten?“

Weder der ARD noch die Interpreten Silbereisen und Egli haben sich bisher darüber geäußert, wer für die Textänderung verantwortlich ist. Im engen Zusammenhang mit dieser Debatte steht die Aufregung um ein neues Winnetou-Buch, welches der Ravensburger-Verlag im Sommer vom Markt genommen hatte, da es offenbar rassistisch sei. Rundum diese Diskussion forderte das öffentliche-rechtliche ZDF seine Zuschauer auf, das sogenannte "I-Wort" nicht mehr beim Kommentieren auf ihrer Facebook-Seite zu verwenden.