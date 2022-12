Nach dem unrühmlichen Abgang beim einstigen Herzensclub Manchester United und dem tränenreichen WM-Abschied mit Portugal zieht es den Superstar nun tatsächlich nach Saudi-Arabien. Einen neuen Top-Club in Europa fand der vereinslose Ronaldo nicht mehr, da schlug Al-Nassr FC zu.

"Ich bin gespannt auf eine neue Fußball-Liga in einem anderen Land", wurde Ronaldo zitiert, er sprach von einer "sehr inspirierenden Vision" des Vereins: "Zusammen werden wir dem Team helfen, mehr Erfolg zu haben."

Ronaldo unterzeichnete einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Mitte 2025. "Geschichte wird geschrieben", schrieb der Club bei Twitter über Fotos, die den 37 Jahre alten Portugiesen mit dem gelb-blauen Trikot und seiner legendären Nummer 7 zeigen.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC