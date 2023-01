Der italienische Sportjournalist gilt als der Transfer-Guru schlechthin. Nun bringt er TSG Hoffenheim Stürmer Georginio Rutter (20) in Verbindung mit Leeds United, welche in der ersten Liga der Premier League spielen. Demnach soll der englische Verein dazu bereit sein, rund 30 Millionen Euro für den Bundesliga-Star hinzulegen.

Negotiations between Leeds United and Hoffenheim for Georginio Rutter are now very advanced. Fee discussed around €30m, personal terms already agreed. ⚪️ #LUFC



Talks will continue in the next hours/days to make him Leeds' second signing after Wober. pic.twitter.com/4a4TLpGT0E