Wie Twitter die Corona-Debatte manipulierte

Die neueste Veröffentlichung der Twitter-Files hat es wahrlich in sich. Sie zeigen, wie die Administration von US-Präsident Joe Biden massiven Druck auf den Online-Dienst ausübte. Aber auch unter Donald Trump war die US-Regierung keineswegs untätig.

Der US-Reporter David Zweig hat am Montagmorgen auf Twitter einen neuen umfassenden Bericht gepostet. Demnach haben ranghohe Regierungsbeamte die Twitter-Führungskräfte direkt dazu gedrängt, Inhalte der Plattform nach ihren Wünschen zu moderieren. Oft haben die Verantwortlichen von Twitter den Forderungen nachgegeben.

"Die Regierung der Vereinigten Staaten hat Twitter und andere Social-Media-Plattformen unter Druck gesetzt, bestimmte Inhalte zu priorisieren und andere Inhalte über Covid-19 zu unterdrücken", twitterte Zweig.

Der Bericht enthüllt, dass neben Twitter weitere wichtige Tech-Unternehmen wie Google, Facebook und Microsoft an "wöchentlichen" Telefonaten mit der Trump-Administration teilnahmen, um "allgemeine Trends" zu diskutieren. Zu den Schwerpunktbereichen gehörten Verschwörungen rund um 5G-Mobilfunkmasten und Fehlinformationen, die Panikkäufe schüren könnten.

6. At the onset of the pandemic, according to meeting notes, the Trump admin was especially concerned about panic buying. They came looking for “help from the tech companies to combat misinformation” about “runs on grocery stores.” But . . . there were runs on grocery stores. pic.twitter.com/duzk2I1Y7T