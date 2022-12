Auf der ''Admiral Kusnezow'', Russlands einzigem Flugzeugträger, ist ein Brand ausgebrochen.

Murmansk. Das in der Werft von Murmansk in Nordrussland liegende Kriegsschiff habe evakuiert werden müssen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag. Das Feuer sei schnell lokalisiert und gelöscht worden, teilten die Behörden mit. Schäden und Verletzte hat es - laut offiziellen Angaben - nicht gegeben. Der Brandherd befand sich demnach nicht im Maschinenraum, sondern in den Kajüten auf der linken Bordseite. Über die Ursache gab es zunächst keine Informationen.

Die "Admiral Kusnezow" ist 1991 vom Stapel gelaufen. 2017 sollte der Flugzeugträger repariert und völlig modernisiert werden. Seither liegt er in Murmansk auf der Werft. 2018 schlug das Schiff beim Untergang eines Schwimmdocks leck. Ein Jahr später geriet die "Admiral Kusnezow" selbst in Brand. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, 14 wurden verletzt. Die Reparaturarbeiten haben sich seither hingezogen. Eigentlich sollte das Kriegsschiff bereits 2021 wieder in See stechen.



Quelle: dpa