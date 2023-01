Der viel zu frühe Frühling in Deutschland bleibt uns offenbar den ganzen Jänner erhalten.

München meldet heute trotz starker Bewölkung 9 Grad Plus - und ab morgen bis Sonntag sogar jeden Tag mehr als 10 Grad.

Auch in Berlin wird es von morgen bis Sonntag jeden Tag mehr als 10 Grad haben und auch in der kommenden Woche ist mit plus 6 Grad kein Schnee in Sicht.

In Köln bekommt es morgen sogar 13 Grad (bei Regen) und in Hamburg ebenfalls bei Regen plus 11 Grad.

Der Winter fällt heuer buchstäblich ins Wasser - das ist vor allem für Skifans eine Katastrophe.

Künstliche Beschneiung kaum möglich

Im beliebtesten Skiort der Deutschen, in Kitzbühel, schwimmen gerade bei Regen und plus 6 Grad die letzten Skipisten davon. Auch dort steigen die Temperaturen bis zum Wochenende auf bis zu plus 10 Grad an. Weil es auch in der Nacht Plusgrade hat, ist eine künstliche Beschneiung kaum mehr möglich. Skifahren geht nur noch bis 12 Uhr, danach verwandeln sich die Pisten in Wasserski-Abfahrten. Ein Urlauber: "Es ist nicht mehr lustig. Wegen der vielen gesperrten Pisten gibt es einen Massenansturm auf die Lifte, die noch offen haben. Ich musste gestern bei der Hahnenkammbahn eine Stunde warten. Mir reichts, ich reise nächste Woche ab."

In Deutschland überlegen die meisten Skigebiete - etwa im Schwarzwald - nach dem nächsten Wochenende den Skibetrieb einzustellen, wenn es nicht mehr kälter wird.