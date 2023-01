Klimaaktivismus geht auch spannender. Das bewiesen einige Aktivisten aus Wien.

Blockierte Straßen und Kreuzungen können für Autofahrer ziemlich nervig sein. Das wissen auch die, die die Straße blockieren. Daher dachten sich diese Klima-Kleber wohl, dass es doch auch spannender geht. Rund ein Dutzend Aktivisten blockierten eine Kreuzung in Wien am Naschmarkt, sorgten aber zeitgleich für jede Menge Unterhaltung für die genervten Autofahrer.

Mehrere Musiker stimmten zum Blaskonzert mitten auf der Kreuzung an, dazu rhythmische Hüftschwünge der sonst so "festgeklebten" Party-Verderber. Die Aktionen der Aktivisten bleiben natürlich dennoch umstritten, aber eine kreative Ader dürfte wohl auf mehr Wohlwollen in der Gesellschaft stoßen, als das sture festkleben.