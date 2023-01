Lützerath: 200 Klimaterroristen randalieren in Berlin Mehr als zweihundert Linksextreme haben in Berlin in der Nacht auf Freitag gegen die Räumung des Dorfes randaliert. Die vermummten Täter warfen Schaufensterscheiben ein, zündeten Mülltonnen an und beschossen eine Polizeiwache mit Pyrotechnik.