Klima-Terror in Lützerath: Die Videos des ersten Kampftags

Die Polizei hat am Morgen die Räumung des besetzten Braunkohleortes Lützerath fortgesetzt. Am Mittwoch waren mehr als 1.000 Polizisten im Einsatz. Die Klima-Chaoten warfen Steine, Pyrotechnik und Molotow-Cocktails auf die Beamten.

Das schlechte Wetter macht den verbliebenen Aktivisten weiter zu schaffen: Es herrschte Dauerregen und starker Wind. Die Ortschaft im Rheinischen Revier ist inzwischen komplett von einem Doppelzaun umgeben. Sobald die Polizei einzelne Bereiche für geräumt erklärt hat, sollen Bagger mit dem "geordneten Rückbau" - also dem Abriss - beginnen. Wie lange der Einsatz dauert ist noch ungewiss. Die bisherigen Videos des Klima-Terrors:

As police attempt to evict the occupied village of #Lützerath in Germany, defiant crowds are defend the town with Molotov cocktails, fireworks, and burning barricades.



The government wants to raze the village in order to mine the earth beneath it. pic.twitter.com/jOx6wB9jAr — Ill Will (@illwilleditions) January 11, 2023

Klima-Aktivisten setzen Barrikaden in Brand

Those who defend DEATH vs Those who defend LIFE..



How does the German government want to be remembered? Another MISTAKE in the history of mankind @MonaNeubaur ?



That’s enough!!



From Colombia we support the activists in lutzerath fighting for LIFE ????????@LuetziBleibt pic.twitter.com/hbxIgvOeI2 — Juan Pablo Gutierrez (@juanpablogutier) January 10, 2023

Vor der Räumung stehen sich Polizisten und Besetzer direkt gegenüber

#Lützerath wirft Steine und Flaschen auf Polizisten, Molotowcocktails ebenso, die meisten davon zünden zum Glück nicht. Randale unter dem Deckmantel des Klimaschutzes, nichts anderes. pic.twitter.com/71DVGElqTT — Christoph Reichwein (@ChrisReichFoto) January 11, 2023

Gewaltbereite Linksextreme warfen Steine, Flaschen und Molotowcocktails auf die Polizisten

Love to everyone constructing and defending the earthbound commune in the path of extractivist industry.



Long live the ZAD at #Luetzerath. pic.twitter.com/sg73QruY4H — Ill Will (@illwilleditions) January 11, 2023

Feuerwerkskörper werden auf Polizisten geschossen

"Rechter - Terror" und Reichsbürger???



????FRIEDLICHE KLIMAKTIVISTEN IN LÜTZERATH❓????



Wann werden diese gewaltbereiten LINKSEXTREMEN geräumt❓



????#TEAMHEIMAT???????? pic.twitter.com/U0QrG8Ciyd — Kermit (@IamHS_1964) January 9, 2023

Schon vor der Räumung kam es zu unglaublichen Szenen: Vermummte Klima-Extremisten attackieren Polizei

Was sich in Lützerath gerade abspielt, ist nichts anderes als Grüner Terror gegen den Staat. Brandsätze und Steine auf die Polizei. Unsere Kollegen @jannibal_ und @julius__boehm berichten vor Ort. pic.twitter.com/IjAxxEbB5t — Julian Reichelt (@jreichelt) January 11, 2023

Unfassbar: Die Aktivisten nehmen teils ihre Kinder mit in den Einsatzort