Koks als Spesen abgerechnet: Britischer Ex-Abgeordneter muss in Haft

Merkel bekommt für Aufnahme von Flüchtlingen Unesco-Friedenspreis

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an diesem Mittwoch in der Elfenbeinküste den Friedenspreis der UN-Kulturorganisation Unesco entgegen. Damit will die Organisation Merkels Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 würdigen, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge aufnahm.