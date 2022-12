2oo Helfer suchen die ganze Nacht in Lech/Zürs nach Überlebenden eines gigantischen Lawinen-Dramas. 9 Skifahrer sind verschüttet - unter den Opfern werden auch Deutsche vermutet.

Eine Lawine gigantischer Größe ging gestern nachmittag im Skigebiet von Lech und Zürs am Arlberg nieder. Gegen 15 Uhr ging bei der Rettungsstelle ein Notruf ein, wonach im beliebten Tiefschnee-Skigebiet am Trittkopf eine riesige Lawine abgegangen wäre. Nach ersten Erkenntnissen sind beim Lawinenabgang zehn Personen verschüttet worden.

Es wurde sofort eine groß angelegte Rettungs-Aktion gestartet. Gegen 16 Uhr kreisten bereits acht Hubschrauber über dem Lawinenkegel, über 100 Helfer suchten nach den Vermissten.

Schon kurz vor 16 Uhr wurde der erste Vermisste LEBEND geborgen und mit einem Hubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.

Die Suche nach den weiteren Vermissten verlief bisher ergebnislos.

Um 17 Uhr wurde am Lawinenkegel eine eigene Flutlichtanlage errichtet. Bis 18 Uhr - also bis weit in die Dunkelheit hinein - flogen am Abend dann bis zu 12 Hubschrauber aus Vorarlberg und Tirol Such-Einsätze. Ergebnislos.

Mittlerweile wurden die Hubschrauberflüge wegen der Dunkelheit eingestellt. Doch im mit Flutlicht bestrahlten Lawinengebiet sind mittlerweile 200 (!) Einsatzkräfte verzweifelt bemüht, die Vermissten zu finden. Es ist ein dramatischer Kampf gegen die Zeit.

Um 20 Uhr zog die Einsatzleitung eine erste, verzweifelte Bilanz. Die Überlebens-Chance der 9 vermissten Skifahrer, die bereits seit FÜNF STUNDEN - vermutlich schwer verletzt - unter der Lawine liegen, wird mit jeder Stunde geringer.

Der Rettungshubschrauber-Einsatz und die Suche der 200 Helfer soll die GANZE NACHT lang fortgeführt werden.

Vorerst ist unbekannt, um wen es sich bei den 9 vermissten Skifahrern handelt.Nach ersten Gerüchten könnte es sich um deutsche Staatsbürger handeln, die trotz hoher Lawinen-Warnstufe in das bei Freeridern besondere beliebte freie Skigebiet am Trittkopf aufgebrochen sind und die die Lawine vermutlich selbst ausgelöst haben.

Die Einsatzkräfte befürchten eine der größten Lawinen-Katastrophen der letzten Jahre. Ein Insider: "Wenn wir die Vermissten nicht bald finden, ist ein Überleben der 9 noch Verschütteten nach mehr als fünf Stunden fast unmöglich. Das wäre dann wie ein Wunder von Zürs !"