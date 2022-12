Kurz vor Weihnachten erfasst die USA eine regelrechte Schneewalze. Der nationale Wetterdienst warnte bereits am Donnerstag vor enormen Schneefall, eiskalten Winden und bis zu minus 50 Grad. Besonders betroffen sind der Norden und der mittlere Westen des Landes.

Dabei konnte es leicht passieren, dass jemand das Haus verlassen hat, den Wetterverhältnissen entsprechend gekleidet, und dann die Temperatur innerhalb von einer halben Stunde um rund 20 Grad gefallen ist, wie "t-online" berichtet. Erfrierungen drohen innerhalb von Minuten mancherorts.

Warning: Severe Weather ???? #USA Drastic drop in temperatures (-30°C) polar-arctic air and the probability of a Winter Storm from December 20/26. pic.twitter.com/TdG9IZZXXb