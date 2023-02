Netz lacht über deutschen Spionage-Ballon

Der chinesische Spionageballon hält die Welt in Atem. Dabei gibt es auch ein deutsches Pendant davon, über das sich das Netz gerade schlapp lacht.

Der Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionagesatelliten durch US-Kampfjets hat die Spannungen zwischen China und den USA verschärft. Nach tagelanger Beobachtung brachten US-Kampfjets den "Überwachungsballon" auf Anweisung von US-Präsident Joe Biden vor der Atlantikküste des Bundesstaates South Carolina mit einer Rakete zum Absturz. China wurde eine "inakzeptable Verletzung" der Souveränität der USA vorgeworfen. Der Ballon habe strategisch wichtige Militärstandorte ausspionieren sollen. Peking protestierte am Sonntag gegen die "Überreaktion", wies die Spionagevorwürfe zurück und sprach von einem "zivilen" Forschungsballon auf Irrwegen.

Netz lacht über Bierballon

Bei all den Spannungen, ist es wohl nicht verwunderlich, dass einige Menschen etwas Galgenhumor an den Tag legen. So auch ein Twitter-Nutzer, der voller stolz den Deutschen Spionageballon präsentiert. Auf dem Bild ist ein Heißluftballon zu sehen, der in Farbe und Form an ein Bier erinnert. Ein Nutzer fordert vom Ersteller des Beitrages etwas mehr Präzision, behauptet es handle sich genauer um einen bayerischen Spionageballon. Ein anderer Nutzer beklagt die fehlende Ernsthaftigkeit bei einem so ernsten Thema - immerhin wurden ja gerade die Bierpreise erhöht.