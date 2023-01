Rund 20 Autos brennen in Berlin-Tempelhof

Auf einem Firmengelände in Berlin-Tempelhof gerieten etwa 20 Kleintransporter in Brand.

Wegen der starken Rauchentwicklung war die Stadtautobahn A100 nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Montag für kurze Zeit zwischen den Anschlussstellen Tempelhofer-Damm und Oberlandstraße gesperrt. Die Feuerwehr war mit rund 46 Einsatzkräften auf dem Gelände in der Germaniastraße und löschte die Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen sagte. Inzwischen seien die Brände auch unter Kontrolle. Weitere Einzelheiten wie die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.

Quelle: dpa