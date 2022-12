Wie die Nachrichtenagentur RBC, welche sich auf lokale Beamte beruft, berichtet, soll der Gasfluss unterbrochen sein. Die Pipeline verläuft von Nordwestsibirien in die Ukraine. Demnach wurde das Rohr in der Nähe des Dorfes Kalinino beschädigt, durch eine Explosion kamen drei Menschen ums Leben. Das entfachte Feuer soll mittlerweile schon gelöscht worden sein.

In Russia, Chuvashia. An explosion at a gas pipeline in the Vurnar district. pic.twitter.com/QZRRWSdYPB