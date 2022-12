Sarah Connor attackiert Thomas Gottschalk

Beim RTL-Jahresrückblick kam es zum Eklat zwischen Sarah Connor und Thomos Gottschalk. Auslöser: Die Sängerin musste ihren Auftritt kurzfristig absagen.

Der Entertainer Thomas Gottschalk (72) und der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (51) haben erstmals gemeinsam durch den RTL-Jahresrückblick geführt. Bestimmendes Thema im Format "Menschen, Bilder, Emotionen" war am Sonntagabend der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das ungewöhnliche Moderatoren-Gespann thematisierte außerdem unter anderem die Proteste im Iran, das Neun-Euro-Ticket und verschiedene persönliche Schicksalsgeschichten.

Sarah Connor sagt kurzfristig ab

Wie gewohnt ging der Entertainer seine Gäste dabei mitunter forsch an. Dass Popsängerin Sarah Connor ihren Auftritt wegen einer Erkältung kurzfristig absagen musste und nur telefonisch ins Studio geschaltet wurde, bezeichnete er flapsig als "gute Nachrichten".

"Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, ich wäre sehr, sehr gerne gekommen", berichtete Connor mit verschnupfter Stimme. Es habe sie ein "krasse Erkältung" erwischt.

„Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarah Connor hat abgesagt“, erzählte Gottschalk dem Publikum, was er seinen Mitarbeitern gesagt habe, als er von der Absage gehört habe.

Die 42-Jährige nahm das in der Sendung zunächst höflich hin, äußerte sich kurz darauf jedoch verärgert auf ihrem Instagram-Account. "Ok was war das denn eben?“ "Alte weiße Männer", schrieb die Musikerin und: "Muss ich mir nicht gefallen lassen."

Als weitere prominente Gäste waren in der rund dreistündigen Sendung unter anderem Marius Müller-Westernhagen, Wotan Wilke Möhring und die Fußballerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf zu sehen. Auf politische Entwicklungen blickten Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Sahra Wagenknecht (Linke) zurück. Die Gespräche mit seinen ehemaligen Kollegen führte dabei der frühere Minister zu Guttenberg, während Gottschalk überwiegend die Interviews mit den Promis und Alltagshelden übernahm.