Schüler ersticht Lehrerin

Schreckensszenen in einem Berufskolleg in Ibbenbüren (NRW)! Eine Lehrerin (55) wurde am Dienstag offenbar von einem Schüler (17) umgebracht.

Der Jugendliche soll die Frau bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag im Schulgebäude aufgesucht haben, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster. „Zu diesem Zeitpunkt soll diese allein in einem Klassenzimmer gewesen sein.“ Der Beschuldigte soll seine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Anschließend habe er den Polizei-Notruf gewählt und sich widerstandslos festnehmen lassen. Mehr Infos folgen in Kürze.