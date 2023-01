Die Emotionen gehen hoch - auch innerhalb der Regierung. Die CSU spricht schon von einem Skandal.

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern werden chinesische Touristen nach ihrer Landung in Deutschland nicht auf Covid getestet.

China wird gerade von einer neuen Corona-Pandemie heimgesucht. Allein in den ersten drei Dezember-Wochen sind 20 Prozent aller Chinesen - in Summe über 260 Millionen - an Covid erkrankt. Und die Infektionszahlen explodieren in China regelrecht.

Trotzdem werden im Jänner 250.000 chinesische Touristen in Deutschland erwartet - 30 Prozent davon (also fast 100.000) in Bayern.

Die Gefahr dass die China-Touristen Covid in Deutschland einschleppen ist besonders groß.

Deshalb fordert der bayrische Gesundheitsminister Klaus Holetschek jetzt von Bundes-Gesundheitsminister Lauterbach dringend "Maßnahmen" gegen eine aus China importierte neue Corona-Welle gefordert. Holetschek: "Es besteht die akute Gefahr, dass von chinesischen Touristen das SARS-CoV-2-Virus eingeschleppt wird und sich Covid damit auch bei uns wieder unkontrolliert verbreitet. Holletschek fordert entweder Tests, wie sie jetzt Frankreich und Großbritannien eingeführt haben, oder Einreisebeschränkungen wie in den USA.

Lauterbach lehnt flächendeckende Corona-Tests für alle nach Deutschland einreisenden China-Touristen noch vehement ab, kündigt aber "Maßnahmen" und ein "Varianten-Monitoring" an, das in einer Bund-Länder-Gruppe schon diesen Donnerstag beschlossen werden soll.

Bei 250.000 China-Urlaubern im Jänner könnten bis zu 50.000- (eben 20 Prozent) derzeit mit einer Corona-Infektion nch Deutschland einreisen.