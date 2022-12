Trauergottesdienst für Benedikt XVI. am Donnerstag

Für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. soll an diesem Donnerstag ein Trauergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom gefeiert werden.

Rom. Dies hat der Vatikan am Samstag mitgeteilt. Die Messe mit Papst Franziskus soll demnach um 9.30 Uhr beginnen. Bereits ab Montag wird der Leichnam im Petersdom aufgebahrt, Gläubige können dann Abschied nehmen. Am Vormittag hatte der Sprecher des Heiligen Stuhls bekanntgegeben, dass Benedikt am Morgen des Silvestertages im Alter von 95 Jahren gestorben ist.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat sich vor seinem Tod für die eigene Trauerfeier eine schlichte Zeremonie gewünscht. Das sagte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Samstag. Das Requiem auf dem Petersplatz am kommenden Donnerstag, 5. Januar, werde deshalb "feierlich, aber schlicht" sein. Der frühere Papst aus Deutschland, der am Silvestertag im Alter von 95 Jahren gestorben ist, habe explizit um Schlichtheit im Zusammenhang mit der Beisetzung und den dazugehörenden Ritualen gebeten.

Quelle: dpa