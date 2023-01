WDR-Moderator hetzt: ''CDU ist unser Feind''

WDR-Moderator Jean-Philippe Kindler erklärt in einem Wut-Video die CDU zum Feind des öffentlich-rechtlichen Senders. Er ruft zur Hetze gegen die Partei auf und fordert auf sie massiv zu bekämpfen.

„Ja, das ist Hetze! Dazu will ich aufrufen, meine ich ganz ehrlich!“, sagt der Moderator in dem Instagram-Video. „Sagen wir es geradeheraus: Die CDU ist unser Feind.“ Er wolle „Radikalisierung gegen diese Scheißpartei“, betonte Kindler. „Das ist Hetze. Dazu will ich aufrufen. Meine ich ganz ehrlich. Völlig ohne Ironie. Dazu will ich aufrufen.“

Hintergrund seiner Hass-Tirade sind Debatten um die Silvesterkrawalle in Berlin und Forderungen nach härten Strafen für die mehrheitlich ausländischen Gewalttäter.

Jean-Phillipe Kindler (WDR) erklärt die CDU zum Feind und fordert "Radikalität gegen die Scheißpartei", weil Politiker der Partei nach den Silvester Randalen die verfehlte Migrationspolitik kritisiert haben. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/Od0ypBHGLP — ÖRR Blog. (@OERRBlog) January 11, 2023

Gegenüber der BILD distanziert sich der WDR nicht von dem Skandal-Video: „Jean-Philippe Kindler ist freier Mitarbeiter und tritt im Programm als Satiriker und Kolumnist auf. Das betreffende Video hat er als Privatperson veröffentlicht, es handelt sich um eine persönliche Meinungsäußerung und ist keine Stellungnahme des WDR.“