Wie Sie 20.000 Euro sparen können!

Ein neues Auto, einen schönen Urlaub oder aber eine Absicherung für schlechtere Zeiten. Geld sparen macht in vielerlei Hinsicht Sinn. Hier erfahren Sie, wie Ihnen das gelingt.

Zunächst sollte man sich einen Überblick über Ausgaben und Einnahmen machen. Dazu kann es auch hilfreich sein, ein Haushaltsbuch anzufangen, wo sämtliche Ausgaben und Einnahmen eingetragen werden. Mittlerweile gibt es auch einige Apps für das Handy, die einen dabei helfen können.

Sobald man sich einen Überblick verschafft hat, sollte man überlegen, wo Geld gespart werden könnte. Um 20.000 Euro in drei Jahren zu sparen, müssten monatlich knapp 500 Euro zur Seite gelegt werden. Dies ist für viele natürlich nicht möglich, aber auch kleinere Beträge können sich schnell summieren.

Sparen mit der Umschlag-Methode

Grundsätzlich sollte man circa 30 Prozent seines Einkommens für das Wohnen inklusive Nebenkosten aufbringen. 15 Prozent sollten für Nahrung und Transport verwendet werden. Der Rest ist für Freizeit, also auch Klamotten oder andere Anschaffungen. Gerade hier sollte wohl die größte Sparmöglichkeit liegen.

Ein anderer effektiver Weg ist die sogenannte Umschlag-Methode. Man hebt jeweils am Monatsanfang sein gesamtes Einkommen - ja, wirklich alles - vom Konto ab und verteilt es in Umschläge. Die Umschläge sind beschriftet. Zum Beispiel 300 Euro in einen Umschlag mit der Beschriftung "Essen" und 60 Euro in einen mit der Beschriftung "Klamotten". So behält man leicht den Überblick und gibt auch nur so viel Geld für die Dinge aus, wie man auch wirklich geplant hatte.

Quelle: oe24