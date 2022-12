Wird es überhaupt ein Neuer-Comeback geben?

Die bemüht wirkende Daumen-hoch-Geste von Manuel Neuer aus dem Krankenbett wollte nicht zur tatsächlichen Botschaft des Instagram-Fotos mit dem Gipsbein und dem recht angestrengten Gesichtsausdruck passen. Wird Neuer überhaupt je wieder spielen?

Derzeit schlägt Manuel Neuer gehörig Schlagzeilen. Nach einem Ski-Unfall brach er sich den Unterschenkel und fällt für die restliche Saison komplett aus. Die Bayern-Bosse zerbrechen sich die Köpfe, wer seinen Posten einnehmen soll. Während über mögliche Kandidaten heiß diskutiert wird, gibt es noch eine weitere Frage. Wird Neuer je wieder zum Einsatz kommen oder wird die Notlösung für die Rücksaison zur Dauerlösung?

Manuel Neuer hatte in der Vergangenheit bereits häufig mit Verletzungen zu kämpfen. Für die Weltmeisterschaft in Katar wurde er gerade noch rechtzeitig fit. Der Auftritt in Katar war dann zwar solide, aber auch nicht überragend. Sollte Neuer ein Comeback geben, wird er bei diesem bereits 37-Jahre alt sein. Zwar haben Tormänner wie Gigi Buffon und Oliver Kahn schon oft bewiesen, dass das Alter nicht das Entscheidende ist, aber vor allem auch für die Zukunftsplanung könnte sich ein dauerhafter Einsatz von Nübel rentieren. Dazu müssten sie diesen aber erst einmal zurückholen zur Säbenerstraße. Der 26-Jährige ist derzeit an AS Monaco ausgeliehen.

Ob und wann es das Neuer-Comeback gibt, bleibt also abzuwarten.