Auf der diesjährigen CPAC-Konferenz hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump erneut seine Dominanz in der Republikanischen Partei unter Beweis gestellt.

Die CPAC-Konferenz (Conservative Political Action Conference), die als wichtige Plattform für Konservative gilt, wurde von vielen seiner Anhänger als eine Art "Trump-Land" wahrgenommen, wo er weiterhin als eine bedeutende Kraft innerhalb der Partei gilt.

In seiner Rede behauptete Trump ohne Beweise, dass er die Wahl 2020 gewonnen habe und beschwor die Einheit der Republikaner. Dabei betonte er, dass nur ein vereintes Republikanisches Lager in der Lage sein werde, bei den kommenden Wahlen erfolgreich zu sein. Trump sagte auch, dass er "den Dritten Weltkrieg verhindern" werde, falls er wiedergewählt werde.

Fans trugen Schilder mit der Aufschrift "We want Trump" und waren begeistert von seiner fast zweistündigen Rede. Trump selbst sagte, er sei der einzige Kandidat, der den dritten Weltkrieg verhindern könne. Er werde Joe Biden aus dem Weißen Haus vertreiben und die "Fake-News-Medien" besiegen. Führende Republikaner geben jedoch Trump die Schuld für das schlechte Ergebnis der Zwischenwahlen. Trump versprach auch, die Ukrainehilfen sofort zu beenden und stattdessen das Geld für den Bau seiner Flüchtlingsmauer zu verwenden.

Einige Beobachter interpretieren die Konferenz als Indiz dafür, dass die Republikanische Partei immer noch stark von Trump und seinen Anhängern geprägt ist und dass er immer noch eine wichtige Rolle in der US-Politik spielt. Andere Kritiker sehen in Trumps Aussagen, insbesondere in seiner Bemerkung über den Dritten Weltkrieg, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit.