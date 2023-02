Nach Nazi-Gebrülle: RTL streicht Stoltenberg aus Reality-Shows

Henrik Stoltenberg ist für RTL Geschichte. Nach seinen Nazi-Entgleisungen distanziert sich der Sender ausdrücklich.

Bekannt wurde Stoltenberg, der der Enkel von CDU-Politiker Gerhard Stoltenberg ist ( † 2001), durch die Reality-Kuppel-Show "Love Island". Dort trat er 2020 an und vergnügte sich gleich mit mehreren Frauen. Drama war hier vorprogrammiert.

Doch hinter dem TV-Macho schlummert scheinbar etwas ganz anderes. Wie nun bekannt wurde, brummte ihm ein Gericht eine saftige Geldstrafe auf, nachdem er aus einem Fenster lauthals Nazi-Parolen brüllte. Vier Wochen später soll es erneut zu einer ähnlichen Entgleisung gekommen sein.

Der Sender RTL soll davon nichts gewusst haben, erst jetzt nach der Geldstrafe bekam man davon Wind und reagierte sofort. Jede Folge, in der Stoltenberg vorkommt, wird gelöscht. Ein aktueller Dreh für die Reality-Show "The Real Life" wurde umgehend abgebrochen. Man lege „großen Wert auf Fairness und Toleranz, weshalb man sich „in aller Form von diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen"distanziere, so der Sender.

Die Entschuldigung für seine widerlichen Aussagen: „Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid."