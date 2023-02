× Über 600 Tote nach Erbeben in der Türkei und Syrien

Mehr als 600 Menschen sind bei Erdbeben am Montag im Südosten der Türkei und im Nordosten Syriens ums Leben gekommen.

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte Montagfrüh die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Die europäische Erdbebenwarte EMSC erklärte, dass ein Tsunami-Risiko noch geprüft werde.

Auch im Libanon und auf Zypern war das Beben zu spüren. In den libanesischen Städten Beirut und Tripoli flohen die Menschen aus Angst vor einem Einsturz aus ihren Wohnhäusern, berichteten Augenzeugen.

Enorme Schäden sind entstanden

In der Türkei sind laut der Regierung 1.700 Gebäude eingestürzt. In mindestens 10 Provinzen sei das Beben mit hunderten Toten zu spüren gewesen, so der türkische Vize-Präsident Fuat Oktay.

Mindestens 2.600 Menschen wurden dabei verletzt. Insgesamt kam es zu 22 teils sehr starken Nachbeben. In der Türkei starben mindestens 280 Menschen, mehr als 2.000 seien verletzt, hieß es nach offiziellen Angaben am Montag. In Syrien seien zudem mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen und 600 verletzt worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh dem Staatsfernsehen.

Der türkische Präsident Erdogan informierte sich über die Lage und die Rettungsarbeiten. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu beordert Rettungsdiente und Versorgungsflugzeuge im ganzen Land ins Katastrophengebiet - die Alarmstufe 4 wurde ausgerufen.

