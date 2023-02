Ukraine-Krieg: Keine Leopard-Panzer aus Griechenland

Obwohl so viele Leopard-Panzer wie kein anderes Land Europas: Griechenland verweigert die Panzer-Lieferung an die Ukraine.

ATHEN/TOKIO. Griechenland besitzt laut der dpa mehr Leopard-Panzer als jedes andere Land in Europa: rund 350 Leopard 2 und 500 Leopard 1. Die Regierung in Athen ist jedoch nicht daran interessiert, diese Panzer aufzugeben, weil sie sich vom Nachbarstaat Türkei bedroht fühlt, der Griechenland in letzter Zeit unter Druck gesetzt hat.

“Wir werden Leopard-2 aus dem einfachen Grund nicht geben, weil sie für unsere Verteidigungsstrategie absolut notwendig sind”, so Mitsotakis. Der griechische Regierungschef Mitsotakis gab diese Erklärung am Dienstag während eines Besuchs in Japan ab, wie japanische Medien und das griechische Staatsfernsehen ERT berichteten. Die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei haben sich in letzter Zeit wegen einer Meinungsverschiedenheit über die Hoheitsrechte im östlichen Mittelmeer verschärft.