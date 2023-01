Ex-Erotik-Sternchen Annina Ucatis-Semmelhaack sagt, sie wolle „für die FDP ein politisches Mandat übernehmen“ und so ein neues Leben in der Politik beginnen.

Annina Ucatis-Semmelhaack war TV-Sternchen („Big Brother“) und drehte Erotikfilme („Das Promiluder“). Jetzt kandidiert sie für die FDP und sorgte mit ihrer Liebe zu FDP-MdB Hagen Reinhold für mächtig Wirbel.

Wie hat alles angefangen?

Ucatis erster Kontakt mit den Medien war etwa 1996: ein BILD-Fotoshooting als angehendes Model, in meinem Kinderzimmer in Bremerhaven. Sie wollte nie in der Öffentlichkeit stehen. Aber dann war es doch ganz spannend und man konnte ganz gut damit verdienen.

Brust-Ops?

Ihre erste hatte Ucatis mit 18. Das war die Zeit, als ,Baywatch´ mit Pamela Anderson lief. Sie war damals auch sehr blond und war somit ihr Vorbild. Danach hatte sie noch vier weitere OPs, 2006 dann ganz groß auf Doppel-G.

Ucatis fühlt sich mit ihren neuen Brüsten attraktiv und anziehend. Sie hat sich immer sehr wohlgefühlt, obwohl sie manchmal angeeckt ist, denn die Brüste sind ja schon sehr auffällig. Man braucht ein dickes Fell. 2017 ließ sie ihre Brüste auf Doppel-D verkleinern. Heute findet sie die Brüste von damals für ihren Körper zu üppig.

Wie ist Ucatis in der Erotik-Branche gelandet?

Sie hat sich aus Neugier auf eine Anzeige bei ,Videorama‘ beworben und dann ihren Job als Immobilienkauffrau gekündigt. Das war ein ziemlich harter Schritt. Sie hat aber schnell festgestellt, dass es nichts für sie ist. Man wird auf nur eine Sache reduziert; ein gewisser Intellekt passt da nicht ins Bild. Ucatis hat sich unterfordert gefühlt. Nach sechs Produktionen und knapp zwei Jahren ist sie ausgestiegen.

Sind die Filme in der neuen Beziehung mit Politik Hageb Reinhold ein Problem?

Ucatis hat Hagen darauf hingewiesen, dass ihre Vergangenheit die Leute interessieren könnte und er ist da sehr tolerant. Sie hat es deshalb belastet, da sie ja nicht direkt von der Erotik-Branche zur FDP gestolpert ist sondern zehn Jahre lang etwas anderes gemacht hat.

Was kann die Politik von der Erotik-Branche lernen?

"Die Branche ist sehr ehrlich und transparent. Das ist auch für die Politik wichtig", so Ucatis.