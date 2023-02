Auto rast in Jerusalem in Menschenmenge - ein Kind stirbt

Dabei seien mindestens sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut "Jerusalem Post" soll ein Kind verstorben sein. Das andere ist lebensgefährlich verletzt worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom am Freitag mit. Demnach ereignete sich der Vorfall an einer Bushaltestelle. Nach Angaben der israelischen Polizei wurde der Fahrer bei dem mutmaßlichen Terrorangriff "neutralisiert". Es war zunächst unklar, ob er getötet wurde.

There was a terrorist attack now in Ramot in Jerusalem. 7 people are injured and 2 are children in a critical condition.



The terrorist rammed into pedestrians with his car. The terrorist was shot dead as you see in the video.



