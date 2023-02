Das passiert, wenn Putin Chinas Waffen bekommt

China zieht nach Auffassung von CIA-Chef Bill Burns die Lieferung "tödlicher Unterstützung" an Russland "in Erwägung". Das würde sich im Ukraine-Krieg ändern, sollte dieser Fall wirklich eintreten.

Wir sehen nicht, dass bereits eine endgültige Entscheidung getroffen wurde, und wir sehen keine Beweise für tatsächliche Lieferungen von tödlichem Gerät", sagte Burns dem Sender CBS News in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. Eine solche Lieferung wäre "riskant und unklug". Burns sagte weiter, dass er hoffe, Peking werde sich dagegen entscheiden.

Die US-Regierung hatte sich zuletzt besorgt über mögliche Waffenlieferungen Chinas an Russland gezeigt. Ähnlich wie Burns hatte sich auch US-Außenminister Antony Blinken geäußert. Blinken sprach von der möglichen Lieferung von Waffen und Munition und drohte für einen solchen Fall mit Konsequenzen. China hatte zuletzt in einem Positionspapier zu einem Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgerufen. Zudem wird in dem Dokument eine baldige Aufnahme von Verhandlungen gefordert.

Das würde passieren, sollte China liefern

Eine Ansicht, die sich China und Russland teilen, ist die, dass die USA zu mächtig seien. Daher wäre ein Waffenlieferung an Russland seitens China naheliegend, um so den gemeinsamen Feind zu schwächen. Dies hätte aber zahlreiche Folgen, auch für China. Das Land würde sich noch mehr ins Abseits der Weltpolitik befördern. Die ohnehin schon angespannte Situation mit vielen westlichen Staaten, die die teilweise menschenunwürdigen Arbeitsbedingung, Kinderarbeit und Co. anprangern, weiter verschärfen.

Des Weiteren könnte es zu einer Eskalationsspirale kommen. Dann wären die westlichen Nato-Staaten, mit den USA als Anführer, gegen China und Russland. Beide Seiten würden einen Sieg des anderen nicht verkraften, da es das internationale Ansehen und die Autorität des Landes oder des Militärbündnisses dämpfen würde.

Die Waffenlieferung würde auch die Balance des eigentlichen Krieges zwischen Russland und der Ukraine verändern. Der derzeitige Stellungskrieg erfordert einen langen Atem. Und ein langer Atem erfordert genügend Waffen und Munition. Waffenlieferung von China an Russland könnten den entscheidenden Unterschied machen.