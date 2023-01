Im Gespräch mit Kreml-Chef Putin forderte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zur einseitigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg auf.

Wie aus einem Tweet des türkischen Präsidentenpalastes hervorgeht, gab es ein Telefonat zwischen Putin und Erdogan, in dem der türkische Staatspräsident zur "einseitigen" Waffenruhe aufrief. Dabei handelt es sich offenbar um eine Aufforderung an den Kreml-Chef, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Zwar steht es nicht ausdrücklich in der Erklärung des Präsidentenpalastes, aber der Ton des Schreibens lässt diese Vermutung zu.

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia. pic.twitter.com/ZsSiMpsUGN — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 5, 2023

Erdogan präsentierte sich seit Kriegs-Ausbruch schon öfters als Mittelsmann zwischen den Fronten. So auch beim Getreide-Deal, wo er maßgeblich beteiligt war. Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure der Welt, konnte aber nicht mehr liefern, da russische Streitkräfte die Häfen blockierten. Der Getreide-Deal sollte die Versorgung für andere Länder sichern. Im eigenen Land ist Erdogan jedoch äußerst umstritten. Er steht häufig in der Kritik aufgrund seines Umgangs mit Menschenrechten und Pressefreiheit.