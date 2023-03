Fall Leon: Mordverdächtiger Vater legt Beschwerde gegen U-Haft ein

Ende August 2022 wurde der sechsjährige Leon tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol, Österreich, entdeckt. Der dringend tatverdächtige Vater (38) legt nun Beschwerde gegen die in der vergangenen Woche verhängte Untersuchungshaft ein.

GRATIS

WEITERLESEN! Nur mit E-MAIL ADRESSE registrieren - ALLE SEITEN öffnen sich ab sofort immer GRATIS! Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail Adresse ein. 1.000 EURO GEWINNEN Wenn Sie sich JETZT registrieren! KEIN ABO! KEINE KOSTEN! KEIN RISIKO! DE24LIVE ist für Sie immer Gratis auf allen Seiten!