Gewinnen die Russen den Ukraine-Krieg?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag startete Russland eine Großoffensive gegen die Ukraine. 81 Flugkörper schlugen insgesamt überall im Land ein. Kann Putin den Krieg gewinnen?

Der Ukraine-Krieg war zuletzt in einer Zwickmühle. Beide Seiten haben mit Problemen zu kämpfen. Wenige Meter Landgewinn gehen oft einher mit einem massiven Soldaten-Verlust.

Doch jetzt scheint Putin wieder Druck machen zu wollen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen insgesamt laut ukrainischen Angaben 81 Raketen in weiten Teilen der Ukraine ein. Selenskyj sprach von einer "schweren Nacht".

Die Unterstützung der Nato für die Ukraine ist derweil ungebrochen. Auch wenn innerhalb der Bevölkerung Stimmen laut werden, die sich für den Frieden einsetzen, einen Waffenstillstand und Verhandlungen fordern. Bei einer Großdemo, welche von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer organisiert waren, plädierten knapp 50.000 Teilnehmer für Frieden.

Politiker wollen Ukraine so lange wie nötig unterstützen

Doch die Entscheidungsträger beharren auf die weitere Unterstützung der Ukraine. Panzer werden geliefert, auch von Deutschland. Emmanuel Macron, französischer Präsident, erwägt sogar Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine.

Der Erfolg oder die Niederlage für die Ukraine hängt sehr von den Hilfen der westlichen Länder ab. Das Interesse und das Verständnis in der Bevölkerung nimmt ab. Schafft es Putin den Krieg in die länge zu ziehen, könnten westliche Politiker ihren Rückhalt in der Bevölkerung verlieren. Für die Ukraine wäre das fatal.

Allerdings deutet aktuell kaum etwas darauf hin. Politiker und Verantwortungsträger betonen stets, man werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Demnach dürfte es für Putins schwierig werden, zumal erst kürzlich bekannt wurde, dass das Land 32 Milliarden Euro neue Schulden machen musste, um das Loch im Haushaltsbudget zu stopfen.