Rund 700 Kilometer entfernt von der Grenze zur Ukraine kam es am Montagmorgen zu zwei schweren Explosionen. Das russische Militär gesteht, dass zwei Flugzeuge bei dem ukrainischen Angriff "leicht beschädigt" worden sind.

Laut der "Bild"-Zeitung handelt es sich dabei jedoch um eine gehörige Untertreibung, wie geleakte Satellitenaufnahmen von westlichen Anbietern zeigen. Unter anderem soll in Rjasan eine Tu-22M schwer beschädigt worden sein, welche sowohl konventionelle als auch Atomwaffen transportieren kann.

Dem russischen Militär zufolge sind bei dem Einschlag drei Soldaten getötet und sechs weitere verletzt worden. Besonders brisant bei den Aufnahmen: Am unteren Flügel eines Bombers war bereits ein Marschflugkörper angebracht. Somit konnte die Ukraine einen Luftschlag gerade noch rechtzeitig verhindern.

Aftermath if the alleged Ukrainian strike at the Engels airbase, Dec 4th/Dec 6th @planet images comparison. Several fire trucks and a foam beneath Tu-95 is clearly visible (also I'd say some craters, but I'm not 100% sure). pic.twitter.com/EkJMKKzpdY