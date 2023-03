Internationaler Frauentag: Die Top 15 einflussreichsten Frauen der Welt

Der 8. März ist der Internationale Frauentag. Seit mehr als 100 Jahre wird der Weltfrauentag gefeiert. Hier sind die 15 einflussreisten Frauen der Welt. Unsere Top-Frauen sind nur eine Gruppe, die alle Damen vertreten, denn jede Frau ist etwas besonderes und muss gefeiert werden.

Unsere Top-15 Frauen stehen für jede Frau. Jedes Alter, Herkunft, Hautfarbe und Betätigungsfeld. Sie kommen von überall und vertreten alle Frauen dieser Welt.

Am 27. August 1910 beschlossen 100 Delegierte aus 17 Ländern auf der zweiten internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz die Einführung eines jährlichen Internationalen Frauentags.

Ziel und Hauptforderungen war das Frauenwahlrecht.

Damit war der Internationale Frauentag offiziell ins Leben gerufen.

Herzlichen Welt-Frauen-Tag!

Top-15 Frauen weltweit:

1. Lauren Wendy Sánchez ist eine US-amerikanische Nachrichtensprecherin, Schauspielerin und Unternehmerin. Jeff Bezos und die Nachrichtensprecherin Lauren Sánchez gingen 2019 mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit, nachdem Bezos seine Scheidung von seiner 25-jährigen Frau MacKenzie bekannt gegeben hatte.

In den Jahren, seit die Nachricht bekannt wurde, ist ihre Beziehung weiter gewachsen, und das Paar macht zusammen Familienurlaub, setzt sich für den Klimawandel ein und packt den PDA ein. Sie konzentrieren sich besonders auf ihre philanthropischen Taten als Paar.

2. Christine Madeleine Odette Lagarde ist eine französische Politikerin und Juristin. Seit dem 1. November 2019 ist sie die Präsidentin der Europäischen Zentralbank und die erste Frau, die dieses Amt ausübt. Lagarde ist Kartell- und Arbeitsanwältin.

3. Robyn Rihanna Fenty ist eine barbadische R&B- und Pop-Sängerin, Schauspielerin, Modedesignerin und Unternehmerin. Sie verkaufte mehr als 250 Millionen Tonträger und gehört damit zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit. 2012, 2013 und 2017 war sie die meistgestreamte Musikerin auf Spotify.

4. Melinda French Gates DBE ist eine US-amerikanische Geschäftsfrau, Philanthropin und Autorin. Sie war bis 2021 die Ehefrau von Bill Gates, den sie bei Microsoft kennenlernte, wo sie als Projektmanagerin unter anderem für Microsoft Bob, Microsoft Encarta und Expedia verantwortlich war.

Melinda French Gates ist als Co-Vorsitzende der Bill and Melinda Gates Foundation eine der einflussreichsten Frauen in der Philanthropie.

5. Jennifer Lynn Lopez, auch J.Lo genannt, ist eine US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin. Weltweit bekannt wurde sie durch Songs wie If You Had My Love, Love Don’t Cost a Thing und Jenny from the Block. Seit 17. Juli 2022 ist Jennifer Lopez mit Ben Afflack verheiratet.

6. Giorgia Meloni ist eine italienische Politikerin und seit dem 22. Oktober 2022 italienische Ministerpräsidentin. Sie ist seit der Einführung des allgemeinen Frauenwahlrechts in Italien 1946 die erste Frau, die eine italienische Regierung anführt.

7.Kimberly Noel „Kim“ Kardashian ist eine US-amerikanische Unternehmerin, Reality-TV-Teilnehmerin, Influencerin, Model und Schauspielerin.

8. Mary Teresa Barra ist eine US-amerikanische Managerin. Sie löste im Januar 2014 Daniel Akerson als CEO bei General Motors ab, davor war sie Executive Vice President des Unternehmens. 2014 wählte das Time Magazine Barra zu einer der 100 einflussreichsten Führungspersönlichkeiten der Welt.

9. Oprah Winfrey ist eine US-amerikanische Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin. Sie ist bekannt für The Oprah Winfrey Show, deren Moderation sie 1984 übernommen hatte.

10. Roshni Nadar Malhotra ist eine indische Unternehmerin. Laut IIFL Wealth Hurun India Rich List war sie 2019 die reichste Frau in Indien.

11. Yuriko Koike ist eine japanische Politikerin und seit 2016 Gouverneurin der Präfektur Tokio in Ostjapan. Von 1992 bis 1993 war sie Mitglied des Oberhauses für den nationalen Verhältniswahlkreis und von 1993 bis 2016 Mitglied des Unterhauses, zunächst aus Hyōgo und ab 2005 aus Tokio.

12. Taylor Alison Swift ist eine US-amerikanische Pop- und Country-Sängerin, Gitarristin, Songwriterin, Musikproduzentin und Schauspielerin. Sie hat laut IFPI 252,5 Millionen Tonträger verkauft und gehört damit zu den weltweit erfolgreichsten Künstlern.

13. Linda Thomas-Greenfield ist eine US-amerikanische Diplomatin, die unter anderem Botschafterin in Liberia und Vize-Unterstaatssekretärin für afrikanische Angelegenheiten im US-Außenministerium war. Seit dem 24. Februar 2021 ist sie Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen.

14. Lee Boo-jin ist eine südkoreanische Unternehmerin. Sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Hotel Shilla, einem Betreiber von Luxushotels und Duty-free-Shops. Laut Forbes ist sie auf Platz 87 der Liste mächtigsten Frauen der Welt und Platz 21 auf der Liste der reichsten Koreaner

15. Dolly Rebecca Parton ist eine US-amerikanische Country-Sängerin, Songwriterin, Multiinstrumentalistin, Schauspielerin und Unternehmerin.