Iranischer Sportminister mit Heli abgestürzt

Irans Sportminister Hamid Sadschadi ist mit einem Helikopter im Südosten des Landes abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in der Stadt Baft in der Provinz Kerman, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Dem Bericht zufolge kam bei dem Absturz ein Berater des Ministers ums Leben, mehrere Passagiere wurden verletzt.

Genaue Informationen zum Gesundheitszustands des Sportministers gab es zunächst nicht. Laut IRNA ereignete sich das Unglück beim Landeanflug. Bilder zeigten den beschädigten Helikopter auf einem Feld.

Quelle: dpa