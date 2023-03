Jugend-Mob zerlegt China-Restaurant in New York

In einem asiatischen Restaurant in New York, USA, zerlegte ein Mob Jugendlicher die komplette Einrichtung.

Tische, Stühle, Geschirr. Nichts bleibt verschont, alles wird zerlegt. Die vermummten Jugendlichen hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Polizei hat derzeit noch keine Personen festgenommen, allerdings ist davon auszugehen, dass es sich um einen gezielten Anschlag gehandelt haben dürfte. Immerhin befindet sich das Lokal in der vierten Etage eines Geschäftsgebäudes. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Eine Gemeindeaktivistin schreibt auf Twitter: „Wir sind so tief gesunken, dass wir für diesen schrecklichen Angriff auf privates Eigentum, keine Konsequenzen zu erwarten haben. Die Hintergründe will die New Yorker Polizei nun aufklären.