Russische Frachtflugzeuge fliegen zehnmal pro Woche nach China, möglicherweise für "militärische Hilfe", schreibt Defense Express.

Experten stellen fest, dass Flugverfolgungsdienste regelmäßige Flüge von An-124 „Ruslan“-Schwerlasttransportflugzeugen des russischen Unternehmens „Wolga-Dnipro“ nach China aufzeichnen.

"Vergangene Woche sollen mehrmals Frachtflugzeuge zwischen Moskau und China verkehrt sein, berichtet das ukrainische Nachrichten-Portal „ Defence Express “. Die mutmaßlichen Flugdaten der russischen Flüge geben Anlass zur Annahme, dass es hier um Lieferungen von chinesischem Militärequipment an Russland geht. Denn die angeflogenen Städte Zhengzhou und Urumtschi sind große Logistik- und Industriezentren mit niedergelassenen Rüstungsunternehmen. Ein Video aus chinesischen sozialen Netzwerken soll Berichten zufolge ein russisches Frachtflugzeug auf dem Rollfeld des Flughafens Zhengzhou zeigen. Dabei soll es sich aus der Sowjet Zeit stammende Flugzeuge des Typs „Antonov An-124 Ruslan“ der russischen Fluggesellschaft „Volga-Dnepr“ handeln. In den vergangenen sieben Tag konnten neun Flüge nach China und drei Rückflüge nach Russland von Flugverfolgungsdiensten verzeichnet werden. Dieser Aspekt macht die Flüge besonders verdächtig: Auf einigen Rückflügen könnten die „Antonov An-124“ ihre Transponder ausgeschaltet haben, wodurch der Flugverlauf nicht aufgezeichnet werden konnte. So könnte es zur Differenz zwischen Hin- und Rückflügen zustande gekommen sein, berichtet „Defence Express“. Entsprechend könnten auch noch weitere Flüge mit ausgeschalteten Transpondern durchgeführt worden sein. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs steht die Allianz zwischen China und Russland immer wieder im Blickpunkt des weltweiten Interesses. Zuletzt war das Verhältnis zwischen beiden Ländern abgekühlt. China war auf Distanz gegangen."

Die Biden-Regierung hat die chinesische Regierung mit Beweisen konfrontiert, die darauf hindeuten, dass einige chinesische Staatsunternehmen möglicherweise die Kriegsanstrengungen Russlands in der Ukraine unterstützen.

⚡️Russian cargo planes fly to China 10 times a week, possibly for "military assistance", – Defense Express writes.



Experts note that flight tracking services record regular flights of An-124 "Ruslan" heavy cargo transport aircraft of the Russian company "Volga-Dnipro" to China. pic.twitter.com/eNrH5gFZSj