Offizier erschießt Soldat in österreichischer Kaserne

Ein österreichischer Wachsoldat ist bei einem Schusswechsel von seinem Vorgesetzten getötet worden.

Wien. Zuvor habe der Soldat am Freitagmorgen in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt mehrere Schüsse mit einem Sturmgewehr abgegeben, sagte der Sprecher des österreichischen Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, der Deutschen Presse-Agentur. Daraufhin habe der Vorgesetzte den Mann mit einer Pistole erschossen.

Nach ersten Informationen soll dem Zwischenfall ein Streit vorausgegangen sein, sagte Bauer. Der Vorgesetzte sei im Zuge der Auseinandersetzung verletzt worden. Bei dem Getöteten handelt es sich laut dem Sprecher um einen 2002 geborenen Mann, der in Wiener Neustadt in Niederösterreich seinen Wehrdienst leistete.

Quelle: dpa